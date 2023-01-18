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При крушении вертолета погибло руководство МВД Украины

При падении вертолета ГСЧС в городе Бровары под Киевом погибли 16 человек, включая высшее руководство МВД Украины. Об этом сообщил глава Нацполиции Игорь Клименко в среду, 18 января.

Во время крушения вертолета в Броварах на борту находились министр внутренних дел Денис Монастырский, его заместитель Евгений Енин и госсекретарь МВД Юрий Лубкович.

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Ранее утром в среду стало известно, что в Броварах вертолет упал на детский сад. Произошел пожар.

Количество погибших в результате падения вертолета ГСЧС в Броварах возросло до 18 человек, трое из них – дети.

«По состоянию на 10.30 – 18 погибших, в том числе трое детей. Известно о 29 раненых, среди которых 15 детей. Пострадавшим оказывается вся необходимая помощь», – говорится в сообщении.

Кулеба отметил, что оперативные службы продолжают работу на месте падения вертолета.

Известно, что правоохранители рассматривают разные версии крушения вертолета – от ошибки пилота в условиях тумана, до диверсии.

korrespondent.net

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