При крушении вертолета погибло руководство МВД Украины

При падении вертолета ГСЧС в городе Бровары под Киевом погибли 16 человек, включая высшее руководство МВД Украины. Об этом сообщил глава Нацполиции Игорь Клименко в среду, 18 января.
Во время крушения вертолета в Броварах на борту находились министр внутренних дел Денис Монастырский, его заместитель Евгений Енин и госсекретарь МВД Юрий Лубкович.
Ранее утром в среду стало известно, что в Броварах вертолет упал на детский сад. Произошел пожар.
Количество погибших в результате падения вертолета ГСЧС в Броварах возросло до 18 человек, трое из них – дети.
«По состоянию на 10.30 – 18 погибших, в том числе трое детей. Известно о 29 раненых, среди которых 15 детей. Пострадавшим оказывается вся необходимая помощь», – говорится в сообщении.
Кулеба отметил, что оперативные службы продолжают работу на месте падения вертолета.
Известно, что правоохранители рассматривают разные версии крушения вертолета – от ошибки пилота в условиях тумана, до диверсии.korrespondent.net