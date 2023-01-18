При крушении вертолета погибло руководство МВД Украины

При падении вертолета ГСЧС в городе Бровары под Киевом погибли 16 человек, включая высшее руководство МВД Украины. Об этом сообщил глава Нацполиции Игорь Клименко в среду, 18 января.

Во время крушения вертолета в Броварах на борту находились министр внутренних дел Денис Монастырский, его заместитель Евгений Енин и госсекретарь МВД Юрий Лубкович.