Литовская Green Genius планирует построить в стране солнечные парки на 65,7 МВт

«Зеленый» переход требует поставщиков капитала, обладающих финансовой и специальной технической компетенцией в области возобновляемых источников энергии. Финансирование дает нам возможность предоставить Литве дополнительные экологически чистые и независимые генерирующие мощности», — цитирует пресс-служба финансового директора Green Genius Рокаса Банцевичюса.

Солнечные электростанции планируется построить к 2024 году. Согласно расчетам Green Genius, они будут генерировать около 82,4 млн кВт.ч в год.

В свою очередь эстонская Smartecon, занимающаяся решениями в области солнечной энергетики, заявила о выходе на литовский и латвийский рынки.

В 2023 году Smartecon, которая во второй половине прошлого года привлекла 2 млн евро для экспансии на рынки Литвы и Латвии, планирует установить в Литве парки солнечных батарей общей мощностью 20 МВт, говорится в сообщении компании.

«Решение инвестировать в рынки стран Балтии было стратегически обоснованным и хорошо продуманным. Компания надеется, что расширение в Литве поможет частному и государственному секторам страны снизить расходы на электроэнергию и зависимость от ископаемого топлива», — сказал соучредитель и исполнительный директор Smartecon Магно Куре.

По его словам, предприятие будет параллельно расширяться и в Латвии, где в этом году планируется построить СЭС общей мощностью 40 МВт.