В Финляндии создадут сеть складов оборудования и медикаментов на случай ЧС

Еврокомиссия решила профинансировать создание в Финляндии сети складов оборудования и медикаментов на случай чрезвычайных ситуаций, заявила Yle министр внутренних дел страны Криста Микконен.
«Склады, которые будут созданы в Финляндии, повысят стратегическую готовность Европейского Союза и готовность реагировать на различные виды угроз, особенно в регионе Северной Европы и Балтийского моря. Совместная готовность еще более важна в изменившейся обстановке безопасности», — сказала она.
По ее словам, прямой угрозы Финляндии или соседним странам пока нет, «но сейчас самое время лучше подготовиться к возможным угрозам». Это, в частности, касается пандемии коронавируса и ситуации на Украине, добавила министр.
В рамках проекта RescEU предполагается построить склады по хранению средств индивидуальной защиты, измерительного оборудования, лекарственных средств и антител в Финляндии в случае химических, биологических, радиологических и ядерных аварий. RescEU также включает в себя мобильные приюты для перемещенных лиц.
RescEU — один из общеевропейских резервов мощностей в сфере гражданской обороны.
Стоимость проекта составляет 242 млн евро. МВД Финляндии осуществляет его в сотрудничестве с министерством социальных дел и здравоохранения, Национальным институтом здравоохранения и социального обеспечения, Национальным агентством по чрезвычайным ситуациям и Управлением по радиационной и ядерной безопасности.
Хранилища будут размещены по всей стране, их местоположение не раскрывается.