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В Беларуси установили сбор за пересечение границы с Латвией и Литвой

Фото: GPK.Gov.BY

В Беларуси установили сбор за пересечение границы с Латвией и Литвой, соответствующее решение Витебского областного совета депутатов опубликовано в четверг на Национальном правовом интернет-портале республики.

«Ввести до 1 января 2025 года на территории Витебской области местный сбор за пересечение транспортными средствами государственной границы Республики Беларусь в пунктах пропуска через государственную границу Республики Беларусь и установить ставку сбора в размере 1 (одной) базовой величины», — говорится в документе.

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Базовая величина с 1 января 2023 г. составляет 37 белорусских рублей (около 960 рублей).

Решение вступит в силу с 1 февраля.

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