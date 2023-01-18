В Биржайском районе образовался крупнейший за 10 лет карстовый провал

Биржайский район находится в карстовой зоне страны. Карстовый регион занимает около 1 тыс. кв. км в Биржайском, Пасвальском и Паневежском районах. Слой земли здесь составляет не более метра, а под ним расположены гипс и доломит, легко размываемые поверхностными водами. Образуются пустоты, в которые при критическом напряжении обрушивается верхний слой почвы.

В Биржайском региональном парке насчитывается более 8 тыс. провалов различной глубины, а по всему северному региону — около 15 тыс.