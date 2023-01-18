Россиянам перестали выдавать шенгенские визы на срок более года

При этом, по данным туркомпаний, сроки действия виз не зависят, как это было раньше, от «визовой истории» заявителя.

«По-прежнему принимают у россиян документы на шенгенскую визу под туристические поездки в такие страны, как Австрия, Греция, Хорватия, Италия, Испания, Франция, Греция, Венгрия, Словения, Швейцария. Длительные визы более вероятно получить в консульствах Франции и Италии. Австрия, Венгрия и Словения оформляют, как правило, однократные визы. Греческое консульство выдает короткие и однократные визы», — уточнили в АТОР.

Записаться на подачу документов сейчас проще всего в визовые центры Италии и Венгрии. Свободные слоты для оформления французского или испанского шенгена найти значительно сложнее.

Напомним, 12 сентября 2022 года вступило в силу решение Совета ЕС о приостановлении действия соглашения об упрощении визового режима с Россией.

В результате увеличился срок оформления шенгенских виз, консульский сбор вырос с 35 до 85 евро, а у заявителей теперь могут требовать дополнительные документы.

Шесть стран ЕС — Латвия, Литва, Польша, Финляндия, Чехия и Эстония — не выдают россиянам туристические визы и запретили въезд с целью туризма.