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На ИАЭС упорядочено все ядерное топливо

На ГП Игналинской АЭС безопасно упорядочены все ядерные (делящиеся) материалы. 30 декабря 2022 года все неиспользованное (свежее) ядерное топливо, т. е. тепловыделяющие сборки, которые не были использованы в ходе эксплуатации атомной электростанции, вывезены с энергоблоков ИАЭС в Новое промежуточное хранилище отработавшего ядерного топлива (ПХОЯТ).

Неиспользованное ядерное топливо вывезено и будет храниться в специальных контейнерах для перевозки и хранения, отвечающих требованиям безопасности и пригодных для длительного и безопасного хранения неиспользованного ядерного топлива. Неиспользованное топливо будет храниться в металлических контейнерах длиной 10,375 м и диаметром 0,67 м, каждый весом около 4 тонн с топливом. Количество контейнеров — 8.

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После выполнения всех необходимых процедур обоснования безопасности и согласования с Государственной инспекцией по безопасности атомной энергетики контейнеры с неиспользованным ядерным топливом разрешено хранить на ПХОЯТ вместе с контейнерами с отработавшим ядерным топливом (ОЯТ). Напоминаем, что последний 190-й контейнер с ОЯТ был доставлен на хранение в ПХОЯТ 21 апреля 2022 года.

При отсутствии ядерных (делящихся) материалов на блоках ИАЭС сможет получить лицензию VATESI на снятие с эксплуатации и выполнять комплексные работы, связанные с демонтажем систем реакторов. Надеемся, что условия такой лицензии сократят после-эксплуатационные расходы и позволят более эффективно выполнять работы по демонтажу и сносу зданий.

Благодарим и гордимся нашей командой за слаженную работу и успешное выполнение задачи. Также благодарим служащих Висагинского отделения Службы общественной безопасности Литвы, благодаря которым работы были выполнены безопасно и раннее намеченного плана.

Информация ИАЭС

news.tts.lt

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