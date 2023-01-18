На ИАЭС упорядочено все ядерное топливо

На ГП Игналинской АЭС безопасно упорядочены все ядерные (делящиеся) материалы. 30 декабря 2022 года все неиспользованное (свежее) ядерное топливо, т. е. тепловыделяющие сборки, которые не были использованы в ходе эксплуатации атомной электростанции, вывезены с энергоблоков ИАЭС в Новое промежуточное хранилище отработавшего ядерного топлива (ПХОЯТ).

Неиспользованное ядерное топливо вывезено и будет храниться в специальных контейнерах для перевозки и хранения, отвечающих требованиям безопасности и пригодных для длительного и безопасного хранения неиспользованного ядерного топлива. Неиспользованное топливо будет храниться в металлических контейнерах длиной 10,375 м и диаметром 0,67 м, каждый весом около 4 тонн с топливом. Количество контейнеров — 8.