При ограничении передвижения в Литве, выезжать за рубеж не запрещается

В Литве со среды будет ограничено передвижение между самоуправлениями, но представители правительства говорят, что запретов по зарубежным поездкам не будет.
«Во время пандемии рекомендуется воздерживаться от необязательных поездок за рубеж, однако граждане Литвы всегда могут вернуться в Литву», — сказала в понедельник BNS пресс-атташе премьера Ингриды Шимоните Раса Якилайтене.
«Выезжать не запрещается. Важно проверить, какие ограничения, требования страна применяет для приезжающих из Литвы», — сказала представитель премьера.
По словам Р. Якилайтене, сейчас, во время второй волны пандемии границы не закрывают и другие страны Европы.
«Передвижение людей регулируется во всем Евросоюзе в общем порядке: требования изоляции, иметь отрицательный тест, а если ситуация в стране, откуда приезжат граждане, очень плохая, то их не пускают», — сказала она.
Представитель премьера также сказала, что люди, которым нужно выехать из страны, смогут перемещаться между самоуправлениями.
И все же Р. Якилайтене предупредила, что приезжающие в Литву из-за рубежа должны будут тоже соблюдать карантинные ограничения.