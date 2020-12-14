При ограничении передвижения в Литве, выезжать за рубеж не запрещается

Nuotrauka BFL/ Vygintas Skaraitis

В Литве со среды будет ограничено передвижение между самоуправлениями, но представители правительства говорят, что запретов по зарубежным поездкам не будет.

«Во время пандемии рекомендуется воздерживаться от необязательных поездок за рубеж, однако граждане Литвы всегда могут вернуться в Литву», — сказала в понедельник BNS пресс-атташе премьера Ингриды Шимоните Раса Якилайтене.

«Выезжать не запрещается. Важно проверить, какие ограничения, требования страна применяет для приезжающих из Литвы», — сказала представитель премьера.