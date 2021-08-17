При реорганизации сети школ Варшава призывает учитывать нужды нацменьшинств

В связи с тем, что Министерство образования, науки и спорта обсуждает преобразование сети школ, польский министр иностранных дел Збигнев Рау призывает учитывать нужды школьников польского национального меньшинства.
«Если планируется реформировать систему образования, то возникает вопрос, что делать со всеми этими маленькими школами, в которых доминируют этнические меньшинства, например, поляки. Как согласовать их ожидания продолжения имеющейся образовательной модели со стремлением иметь крупные и более эффективные школы?» — в интервью для BNS отметил глава дипломатии Польши.
Он заявил, что не намерен рассказывать Литве, как ей решать данные вопросы, однако подчеркнул, что необходимо учитывать ожидания самоуправлений и нацобщин.
Министр образования Литвы Юргита Шюгждинене ранее заявляла, что реформа школ планируется «рука об руку с самоуправлениями»,
З. Рау подчеркнул, что для Варшавы вопрос об образовании поляков в Литве — один из приоритетных.
«Образование поляков в Литве остается приоритетом нашей деятельность. В этом отношении мы озабочены, что Литва медлит с принятием соглашения об образовании», — сказал он.
Соглашение национальных партий в Литве об образовании инициировало прошлое правительство, однако из-за выборов оно не было принято. После смены власти соглашение планируется за лето согласовать, а в сентябре подписать.
Политик заявил, что власти Польши уделяют много внимания полякам в Литве, чтобы сохранить национальную идентичность, культуру, традиции и язык.
Он также подчеркнул, что местные поляки верны Литве, поэтому власть должна обеспечить, чтобы уважались их права.
«Как меня проинформировал министр Габриэлюс Ландсбергис, в настоящее время готов проект закона, в котором решается вопрос переписывания фамилий. Поймите, это бесконечно важно для идентичности поляков Литвы», — пояснил З. Рау.
«Я могу привести пример. В 1996 году я приехал в Вильнюс на научную конференцию. Это был мой первый международный опыт как ученого, и я был несколько удивлен, когда увидел свое имя. И знаете, как оно было написано? Збигневас Равас. (…) Поэтому я хорошо понимаю, как люди чувствуют себя», — добавил он.
Правительство в июне одобрило вывод Министерства юстиции, где предлагалось разрешить на главной странице паспорта писать буквы q, x и w вступившим в брак с иностранцем, а также представителям нацменьшинств.
Альтернативный проект, предусматривающий оригинальное написание фамилий на дополнительной странице паспорта, Кабмин предлагает отклонить.
По этим проектам еще должен будет голосовать весь сейм.