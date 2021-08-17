При реорганизации сети школ Варшава призывает учитывать нужды нацменьшинств

Министр образования Литвы Юргита Шюгждинене ранее заявляла, что реформа школ планируется «рука об руку с самоуправлениями»,

З. Рау подчеркнул, что для Варшавы вопрос об образовании поляков в Литве — один из приоритетных.

«Образование поляков в Литве остается приоритетом нашей деятельность. В этом отношении мы озабочены, что Литва медлит с принятием соглашения об образовании», — сказал он.

Соглашение национальных партий в Литве об образовании инициировало прошлое правительство, однако из-за выборов оно не было принято. После смены власти соглашение планируется за лето согласовать, а в сентябре подписать.

Политик заявил, что власти Польши уделяют много внимания полякам в Литве, чтобы сохранить национальную идентичность, культуру, традиции и язык.

Он также подчеркнул, что местные поляки верны Литве, поэтому власть должна обеспечить, чтобы уважались их права.

«Как меня проинформировал министр Габриэлюс Ландсбергис, в настоящее время готов проект закона, в котором решается вопрос переписывания фамилий. Поймите, это бесконечно важно для идентичности поляков Литвы», — пояснил З. Рау.

«Я могу привести пример. В 1996 году я приехал в Вильнюс на научную конференцию. Это был мой первый международный опыт как ученого, и я был несколько удивлен, когда увидел свое имя. И знаете, как оно было написано? Збигневас Равас. (…) Поэтому я хорошо понимаю, как люди чувствуют себя», — добавил он.

Правительство в июне одобрило вывод Министерства юстиции, где предлагалось разрешить на главной странице паспорта писать буквы q, x и w вступившим в брак с иностранцем, а также представителям нацменьшинств.

Альтернативный проект, предусматривающий оригинальное написание фамилий на дополнительной странице паспорта, Кабмин предлагает отклонить.

По этим проектам еще должен будет голосовать весь сейм.