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ЕС должен предоставить убежище жителям Афганистана, которым грозит преследование — глава Европарламента

Photo by European Parliament on Foter.com / CC BY

Евросоюз должен предоставить убежище жителям Афганистана, которые на родине могут подвергнуться преследованиям. Об этом написал на своей странице в Twitter председатель Европарламента Давид Сассоли.

«Ситуация, складывающаяся в Афганистане, требует единого ответа ЕС? Убежище должно быть предоставлено тем, кому угрожают преследования», — заявил Давид Сассоли.

Он также отметил, что для ситуации в Афганистане необходимо «всеобъемлющее политическое решение», которое позволит афганцам жить в безопасности.

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korrespondent.net

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