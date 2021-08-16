ЕС должен предоставить убежище жителям Афганистана, которым грозит преследование — глава Европарламента

Евросоюз должен предоставить убежище жителям Афганистана, которые на родине могут подвергнуться преследованиям. Об этом написал на своей странице в Twitter председатель Европарламента Давид Сассоли.

«Ситуация, складывающаяся в Афганистане, требует единого ответа ЕС? Убежище должно быть предоставлено тем, кому угрожают преследования», — заявил Давид Сассоли.

Он также отметил, что для ситуации в Афганистане необходимо «всеобъемлющее политическое решение», которое позволит афганцам жить в безопасности.