При установлении или подозрении на омикрон, изолироваться должны все контакты — Минздрав

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В случае выявления или подозрения на вызывающий обеспокоенность омикрон-штамм изолироваться должны все контакты независимо от степени их риска или наличия прививки, сообщило Министерство здравоохранения.

Эти изменения вступают в силу с субботы.

«В соответствии с новыми правилами изоляции, (…) если у человека установлен омикрон-штамм или есть подозрение на него, то изолироваться на 10 дней должны все контактировавшие с ним люди независимо от того, привиты они или переболели COVID-19. Возможности сократить изоляцию в таких случаях не будет», — сообщает министерство.