Мировой туризм восстановится не раньше 2023 года – ООН

Генеральный секретарь Всемирной туристской организации ООН (UNWTO) Зураб Пололикашвили считает, что мировой туризм сможет вернуться к показателям, предшествующим пандемии коронавируса, не раньше 2023 года. Об этом он заявил в интервью агентству ТАСС.
Пололикашвили уточнил, что международный туризм потерял миллиард путешественников во всем мире, снизившись до уровня 30-летней давности. При этом в организации настроены оптимистично, так как туризм уже начал восстанавливаться.
«Группа экспертов ВТООН прогнозирует очень позитивный подъем, обусловленный высоким отложенным спросом на поездки, во втором и третьем кварталах 2022 года. На данный момент мы наблюдаем небольшое восстановление в регионах Южной Европы, Центральной Америки и Карибского бассейна», – отметил генсек UNWTO.
По его словам, 45% экспертов уверены, что международный туризм вернется к уровню 2019 года в 2024 году или позже, в то время как 43% указывают на восстановление в 2023 году.
«Темпы, равномерное распределение вакцин и эффективное сотрудничество по протоколам о поездках и здравоохранении будут иметь ключевое значение для координации согласованных действий, в которых нуждается сфера туризма», – указал Пололикашвили.
Напомним, 2020 год стал худшим для мирового туризма за всю историю ведения статистики. Число туристов, выезжающих за границу, снизилось на один миллиард по сравнению с 2019 годом, когда этот показатель достиг отметки в 1,5 миллиарда.