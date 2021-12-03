Мировой туризм восстановится не раньше 2023 года – ООН

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Генеральный секретарь Всемирной туристской организации ООН (UNWTO) Зураб Пололикашвили считает, что мировой туризм сможет вернуться к показателям, предшествующим пандемии коронавируса, не раньше 2023 года. Об этом он заявил в интервью агентству ТАСС.

Пололикашвили уточнил, что международный туризм потерял миллиард путешественников во всем мире, снизившись до уровня 30-летней давности. При этом в организации настроены оптимистично, так как туризм уже начал восстанавливаться.

«Группа экспертов ВТООН прогнозирует очень позитивный подъем, обусловленный высоким отложенным спросом на поездки, во втором и третьем кварталах 2022 года. На данный момент мы наблюдаем небольшое восстановление в регионах Южной Европы, Центральной Америки и Карибского бассейна», – отметил генсек UNWTO.