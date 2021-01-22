Прибавка к пенсии: кому, когда и на сколько?

В 2021 году на 1,2% увеличатся государственные пенсии, а их база вырастет до 58,70 евро. Это значит, что увеличатся доходы пострадавших, ученых, служащих 1 и 2 степени и военных. «Содра» администрирует и выплату пенсионных пособий, которые платят из госбюджета. Эти пособия получают люди, у которых нет необходимого минимального стажа для получения пенсии.

Пенсионные пособия увеличились с 140 до 143 евро. Если человек не получил стаж по причине ухода за больным членом семьи не менее чем в течение 15 лет или воспитал не меньше 5 детей, то он получит 1,5 пенсионного пособия (214,5 евро).

Досрочные пенсии

С 2021 изменился порядок выплаты досрочных пенсий по старости. Их пенсии увеличатся не только после индексации, но и потому, что по закону снизились и проценты снижения досрочной пенсии (0,32% вместо 0,4%).

Напоминаем, что правом на предварительную пенсию могут воспользоваться те, кому до пенсионного возраста по старости остается не более пяти лет, кто выработал обязательный трудовой стаж на момент достижения пенсионного возраста, не получает пенсионных выплат (за исключением пенсий по уходу за инвалидами дома и выплат пенсионного накопления) и доходов, связанных с трудовыми отношениями. В 2021 году правом выхода на предварительную пенсию могут воспользоваться женщины, достигшие возраста 58 лет и 4 месяца и мужчины в возрасте 59 лет и 2 месяца, если будут выполнены все необходимые для получения такой пенсии условия. К примеру, за максимальный период выплаты предварительной пенсии, то есть за пять лет, размер этой пенсии будет уменьшен на 19, 2 % (0,32х12х5) вместо прежних 24 %.

Согласно законодательным изменениям, тем, кому предварительная пенсия начислена в 2021 году и кто на момент ее назначения выработал 40-летний трудовой стаж, а предварительная пенсия выплачивалась не дольше трех лет, пенсия урезаться не будет.

Такой порядок сохранится и в дальнейшем, для получателей полной предварительной пенсии стаж пенсионного социального страхования должен будет составлять в 2022 году – 40 лет и 3 месяца, в 2023 году – 40 лет и 6 месяцев и т.д.

Пересчет пенсий будет проведен автоматически, обращаться по этому поводу в “Содру” не нужно. Выплаты пересчитанных предварительных пенсий будут проведены до 31 марта 2021 года. Вместе с пересчитанной пенсией будет выплачена и недоплата, образовавшаяся при пересчете соответствующей пенсии с 1 января 2021 года.

Пенсионеры – под угрозой бедности

В Литве пенсионеры являются одной из самых уязвимых социальных групп. Согласно данным Eurostat, Литва в антилидерах стран ЕС, в которых пенсионеры чаще всего находятся под угрозой бедности.

Между тем, согласно исследованию Swedbank, размер желаемой пенсии в Литве составляет 700-800 евро. По данным опроса, более 60 процентов населения страны хотели бы получать пенсию в размере от 500 до 800 евро. При этом 19 процентов респондентов указали, что размер удовлетворяющей их пенсии должен составлять от 800 до 1000 евро. Пенсию более 1000 евро хотел бы получать каждый десятый житель страны.

Кстати, в Литве – один из самых низких показателей среди стран ЕС по продолжительности жизни после выхода на пенсию. В Литве – в среднем живут на пенсии около 12 лет, тогда как у лидера списка Мальты средняя продолжительность жизни после выхода на пенсию 20 лет.

Информация «ЛК», BNS, литовских СМИ