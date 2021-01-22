Справка о нетрудоспособности в карантин

1. Вы находитесь в изоляции из-за контакта с зараженным COVID-19;

2. Вы находитесь в изоляции, потому что вернулись из пораженной COVID-19 страны (включая Великобританию);

3. При уходе за ребенком, контактировавшим с зараженным COVID-19 (на имя ребенка выдается справка и отправляется в детское медицинское учреждение, нетрудоспособность предоставляется на срок до 14 дней).

Вам не нужно дополнительно связываться с НЦОЗ, если вы уже заполнили форму пассажира или форму изоляции, ссылку на которую вы получили в SMS-сообщении и в которой указали, что вам нужно подтверждение нетрудоспособности.

Если вы заполнили форму только на веб-сайте НЦОЗ (nvsc.lrv.lt/salytis), подождите, пока специалист НЦОЗ свяжется с вами и проверит контактные данные. Только после этих действий вы будете внесены в реестр изолированных лиц и информация о необходимости справки о нетрудоспособности поступит в ваше медицинское учреждение.

Когда по вопросу нетрудоспособности нужно обращаться в медицинское учреждение и справка НЦОЗ не требуется:

1. Вы больны COVID-19;

2. При уходе за ребенком с COVID-19;

3. При уходе за ребенком до 8 лет или учеником начальных классов, обучающимся дистанционно во время карантина;

4. Обучение детей с ограниченными возможностями проходит в обычном режиме, но родители решают не отдавать ребенка в школу;

5. При объявлении в образовательном учреждении ограничений из-за распространения инфекции;

6. Если у члена семьи подтвержден COVID-19, и вы изолируетесь, потому что контактировали с ним и числитесь в том же медучреждении.

Информация «ЛК», BNS, литовских СМИ