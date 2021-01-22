Налоговая инспекция напоминает

Фото BFL/Паулюса Пяляцкиса

Государственная налоговая инспекция (ГНИ) информирует, что отныне упрощается подача заявок жителей (PRC912) на возвращение части подоходного налога (ПН) за ремонт жилья, автомобиля или оплату услуг няни за 2020 и 2021 гг.

ГНИ уже получила 6000 заявок на возвращение расходов за 2020 г. После того как эти люди декларируют свои доходы, им вернут в общей сложности почти 0,5 млн. евро. Подать заявки за 2020 г. можно до 15 апреля 2021 г. или весной вместе с декларацией. «Жители положительно оценили новый принцип подачи заявок по принципу путеводителя «вопрос-ответ», оценили его как более простой», – сказала представитель ГНИ Стасе Алюконите-Шнирене, отметив, что ГНИ подготовила и видеопособие-руководство для заполнения заявки.

До 400 евро жители могут вернуть за ремонт жилья, автомобиля и услуги нянь. Надо знать, что недостаточно предъявить чек – нужна фотография счета-фактуры, НДС счета-фактуры или квитанции купли-продажи (FR0508) с данными получателя услуги. Следует помнить, что льгота распространяется только на услуги, а не на материалы или детали.