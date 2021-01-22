Налоговая инспекция напоминает

Государственная налоговая инспекция (ГНИ) информирует, что отныне упрощается подача заявок жителей (PRC912) на возвращение части подоходного налога (ПН) за ремонт жилья, автомобиля или оплату услуг няни за 2020 и 2021 гг.
ГНИ уже получила 6000 заявок на возвращение расходов за 2020 г. После того как эти люди декларируют свои доходы, им вернут в общей сложности почти 0,5 млн. евро. Подать заявки за 2020 г. можно до 15 апреля 2021 г. или весной вместе с декларацией. «Жители положительно оценили новый принцип подачи заявок по принципу путеводителя «вопрос-ответ», оценили его как более простой», – сказала представитель ГНИ Стасе Алюконите-Шнирене, отметив, что ГНИ подготовила и видеопособие-руководство для заполнения заявки.
До 400 евро жители могут вернуть за ремонт жилья, автомобиля и услуги нянь. Надо знать, что недостаточно предъявить чек – нужна фотография счета-фактуры, НДС счета-фактуры или квитанции купли-продажи (FR0508) с данными получателя услуги. Следует помнить, что льгота распространяется только на услуги, а не на материалы или детали.
По данным ГНИ, почти 81% всех сообщений (223 000 евро) — за ремонт автомобилей. Жители, которые сами не хотят заполнять декларации подоходного налога, а хотят, чтобы это сделала ГНИ, должны информировать ГНИ о своих расходах (PRC912) не позже, чем до 15 февраля 2021 г. Тогда ГНИ включит эти данные в предварительную декларацию, и ее можно будет просто подать.
Всю актуальную информацию по налогам жители могут узнать, позвонив в информационный центр налоговой инспекции по телефону 1882 или на сайте Государственной налоговой инспекции www.vmi.lt.
Информация «ЛК», BNS, литовских СМИ