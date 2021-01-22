Кражи из автомобилей: какие авто чаще всего страдают

В Вильнюсе обычно страдают BMW

Наибольшее количество краж из автомобилей за последние годы компания зарегистрировала в Каунасе, за ним следуют Вильнюс и Панявежис. Воры из разных городов нацелены на автомобили разных марок: в Вильнюсе — BMW, в Каунасе чаще всего — автомобили Volkswagen или Mercedes, в Панявежисе — автомобили BMW и Toyota. Статистика страховой компании показывает, что часто взламывают и автомобили марок Audi, Volvo и Lexus.

По словам эксперта, причиной незаконной деятельности является соотношение спроса и предложения. «Если после автомобильной аварии при необходимости запчасти приобретаются максимально дешево и не учитывается их происхождение, возникает спрос на украденные детали, и, следовательно, колесо вращается. Зачастую покупатель знает или хотя бы подозревает, что запчасти могут быть украдены. Особенно когда запчасти приобретаются не в официально действующих торговых точках, а на основании рекламы, у частного продавца, который не может указать происхождение запчастей. «Пока люди заинтересованы в низкой стоимости ремонта автомобиля, воровство запчастей не прекратится», — поясняет А.Жюкялис.

Не только салон, но и багажник

По словам А. Жюкялиса, водители автомобилей часто получают ущерб не только от украденных вещей или запчастей, иногда украденные запчасти или предметы стоят меньше, чем запчасти, поврежденные во время взлома. Ущерб от таких вторжений может превышать 5 тысяч евро.

В случае мелких и спонтанных краж убыток обычно составляет менее 1 тысячи евро. В таких случаях взломщики обычно спешат, поэтому хватают либо то, что им больше всего нужно, либо предметы, которые особенно привлекли внимание.

«Бывает, что крадут руль, подушки безопасности, плееры, съемные дворники или зеркала даже из довольно старых автомобилей. Однако очень часто цель — не детали самой машины, а оставленные в ней вещи: фотоаппараты, телефоны, планшеты, детские кресла, кошельки. Поэтому очень важно, чтобы никакие ценные вещи не оставались на видном месте в салоне, даже если вы ненадолго покидаете машину, так как оставленные вещи побуждают воров воспользоваться возможностью», — советует страховой эксперт.

В прошлом году из салонов авто были украдены не только различные умные устройства, но и инструменты для строительства и ремонта автомобилей. «Было бы целесообразно всегда приносить такие инструменты домой, даже если кажется безопасным оставить их в багажнике автомобиля — наши данные показывают, что это не всегда так», — отмечает А. Жюкялис.