Прибывающим из ЕС в Литве не нужны будут тесты на COVID-19, послабления для других стран

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Тестирование на COVID-19 больше не будет требоваться для прибывающих в Литву из Евросоюза и некоторых других европейских стран, а для путешественников из третьих стран предусмотрены дополнительные послабления.

В понедельник правительство Литвы также одобрило предложение Министерства здравоохранения об отказе от дополнительных требований по тестированию непривитых путешественников из стран Европейской экономической зоны — Швейцарии, Великобритании — и карликовых европейских стран (Андорра, Монако, Сан-Марино и Ватикан).

Министр здравоохранения Арунас Дулкис подчеркнул, что применять более строгие требования больше не имеет смысла, поскольку с распространением в Литве штамма COVID-19 омикрон вновь прибывшие представляют не более высокий риск распространения инфекции, чем само население Литвы.

Невакцинированные и не переболевшие лица, прибывающие из третьих стран, прибывающие в это время, должны, за некоторыми исключениями, все еще придется сдавать ПЦР-тест не ранее, чем за три дня, или при прибытии в страну на своем транспорте зарегистрироваться для прохождения теста в Литве в течение следующих суток после прибытия. Предварительное серологическое тестирование на антитела будет недействительным.

«Предлагается снять запрет на въезд из вышеупомянутых стран, но они по-прежнему будут обязаны предъявлять отрицательный результат теста, если человек не был вакцинирован признанными в Литве вакцинами или не соответствует критериям переболевшего», — сказал Дулькис на заседании правительства.

Положения для путешественников из ЕС и других европейских экономических зон вступят в силу во вторник, а изменениями для граждан третьих стран с 31 марта.

Среди прочего Кабинет Министров решил, что иностранцам, прибывающим в Литву по особым гуманитарным причинам, предварительное тестирование не требуется. Они пройдут тестирование уже в Литве.

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