Прибывающих в РФ иностранцев не будут отправлять на карантин

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Вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила, что прибывающие в страну иностранцы не будут отправляться в изоляцию при предоставлении отрицательного результата ПЦР-теста или справки о том, что они переболели коронавирусом.

Тест на коронавирус должен быть сделан не менее, чем за три дня до прибытия в Россию, а медицинская справка должна подтверждать наличие антител иммуноглобулина G.

Граждане РФ, возвращающиеся из-за границы на родину, могут за 72 часа до прилёта сделать ПЦР-тест в стране пребывания, и при его отрицательном результате также освобождаются от прохождения обязательного двухнедельного карантина. Либо же они могут в течение трёх дней по прилёту в РФ сделать ПЦР-исследование.

Кроме того, сотрудники Роспотребнадзора могут проводить выборочное тестирование пассажиров в аэропортах.