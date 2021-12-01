Причины для продления ЧП есть, ситуация не улучшилась — А. Билотайте

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Несмотря на уменьшение количества попыток незаконного пересечения белорусско-литовской границы, есть основания для продления действия чрезвычайного положения (ЧП), считает министр внутренних дел Агне Билотайте.

«Есть причины продлить чрезвычайное положение, и сегодня мы представим это предложение правительству с некоторыми изменениями с учетом этой практики и возникших новых потребностей», — сказала министр журналистам во вторник.

По ее словам, ситуация не улучшилась, так как количество мигрантов в Беларуси не изменилось, ровно как и ситуация на границе с Польшей.

«Считаем ситуацию неулучшевшейся, потому что от 7 до 15 тысяч мигрантов все еще находятся в Беларуси и еще не вернулись в страны происхождения. Мы видим ситуацию между белорусской и польской границами — напряженность, конечно, не спадает», — сказала А. Билотайте.

По словам министра, в настоящее время отмечаются и другие риски, которые делают целесообразным продление чрезвычайного положения.

«Мы также наблюдаем новые тенденции, которые указывают на попытки преодолеть концертину или физический барьер, в которых могут быть замешаны белорусские должностные лица, а также риски вторичной миграции», — сказала она.

«Видим, что пытаются искать новые способы организации торговли людьми, в этом замешаны граждане Беларуси и Украины, мы видим и попытки нашего криминального мирового сообщества сотрудничать с белорусскими преступниками», — добавила она.

С начала августа, когда пограничники получили право не пропускать иностранцев из Беларуси в запрещенных к ее пересечению местах, 7692 из них не пустили в Литву.

В этом году в Литву нелегально попали более 4,2 тыс. мигрантов.

Вильнюс обвиняет минский режим в организации миграционных потоков и называет это гибридной агрессией.