Российские военные инспектора проверят, как Литва осуществляет контроль над вооружениями

Со вторника в Литве находится группа российских инспекторов по вооружениям, которая проведет инспекцию избранного района в рамках требований Венского документа Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ).

Как сообщил Минобороны Литвы, в среду российские инспектора посетят Бригаду мотопехоты ВС Литвы Gelezinis Vilkas в Рукле, где ознакомятся с деятельностью этого подразделения. Позднее российские инспектора отправятся на полигон в Гайжюнай, здесь им представят проводимую на полигоне военную деятельность.

В четверг российские инспектора побывают на базе ВВС Литвы в Шяуляй, откуда на вертолете осуществят полет над избранным для инспектирования районом. Группа инспекторов пробудет в Литве до пятницы.

Венский документ ОБСЕ 2011 года обязывает страны ОБСЕ ежегодно предоставлять информацию о своих вооружённых силах, о планах развития обороны и военном бюджете, а также предоставлять предварительную информацию о планируемых военных действиях.

Страны также обязуются принять на своей территории ограниченное количество инспекций и визитов военных экспертов из других стран, и каждая страна ОБСЕ имеет право проверять наличие крупномасштабных необъявленных военных действий и необъявленного военного потенциала в другой стране.

На основе информации, полученной в ходе инспекции, российские инспекторы по контролю над вооружениями подготовят и через внутреннюю сеть ОБСЕ распространят отчёт с оценкой выполнения Литвой обязательств.

В этом году это уже третий визит российских инспекторов по контролю над вооружениями в Литву.