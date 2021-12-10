Приговорены к лечению

Как проинформировала полиция, 4 декабря около 1 часа 40 минут к ели, стоящей на каунасской Ратушной площади, подъехал автомобиль «Mitsubishi ASX», водитель которого, выйдя из машины, облил ель горючей жидкостью, поджег ее и попытался скрыться на автомобиле. В 1 час 57 минут в Каунасе, на проспекте А. Юозапавичюса, при задержании скрывшегося подозреваемого был травмирован сотрудник Главного полицейского комиссариата Каунасского уезда (2000 года рождения), которому оказана медицинская помощь», — информирует полиция.

«К счастью, люди не пострадали. Пожарные были максимально оперативны. Спасибо им!» — написало в своем аккаунте в фейсбуке самоуправление Каунаса.

Представитель каунасской полиции Одета Вайткявичене в выходные сказала, что 38-летний задержанный был доставлен в больницу, поскольку появились сомнения, в себе ли он. Она подтвердила, что во время задержания подозреваемый не пострадал. Травмы руки и ноги получил один полицейский. Полиция проводит расследование по факту повреждения чужого имущества или культурной ценности опасным для общества способом. За это грозит штраф, ограничение свободы, арест или лишение свободы на срок до 5 лет.

После пожара выяснился и секрет елки в этом году. Стало известно, что внутри ели, где прежде было помещение для детей, сейчас находятся кладовка и помещение для отдыха. Через сожженную часть можно было увидеть стол и стулья, а также замаскированную лапником дверь. Каунасскую елку в течение многих лет устанавливают на базе одной конструкции, которую в свое время город купил за большие деньги, – это 20-метровая металлическая колонна с ажурными сегментами. К этим сегментам прикрепляют лапник, поэтому внутри ель полая.

Пострадавшая каунасская елка благодаря команде, работающей над ее восстановлением, вернула свой первоначальный вид.

Прыжок с окна больницы

4 декабря портал Šilokarčema сообщил, что врач ковидного отделения Шилутской больницы неожиданно для всех стал размахивать шприцем, угрожая им, а потом выпрыгнул из окна второго этажа.

Сообщается, что в результате падения врач сломал ногу. Эту информацию Šilokarčema подтвердил главврач больницы, по словам которого, несколько недель назад у пострадавшего начался психоз, врач был доставлен в психиатрическую больницу, а затем в Каунасскую клинику.

Информация «ЛК», BNS, литовских СМИ