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TOP,Новости,Политика,Сейм Литвы

Принят новый Закон о лоббизме: узаконено перекрестное декларирование

Фото BFL/Паулюс Пяляцкис

Сейм в пятницу принял новый Закон о лоббистской деятельности, в котором утверждено так называемое перекрестное декларирование, когда встречи политиков с представителями групп интересов должны декларировать обе стороны. 

Инициированные правящей коалицией закон был принят в пятницу. «За» голосовал 61 депутат сейма, «против» — 8, воздержались 26. 

Закон вступит в силу с 1 января 2021 года после подписание президентом.

Новый законопроект «аграрии» инициировали после сообщений правоохранительных органов о коррупционном деле, в котором два руководителя коммерческих организаций подозреваются в связанных с лоббистской деятельностью преступлениях. 

Проект был предоставлен сейму на прошлой неделе. 

Глава  парламентского Комитета по праву и правопорядку Агне Ширинскене отметила, что предлагается принять и перекрестное декларирование лоббистской деятельности, и обязанность ассоциаций регистрироваться лоббистами, расширить определения лоббиста, включив в него и коммерческие ассоциации. 

Согласно закону, лоббист — это физическое лицо, юридическое лицо или другая организация или подразделение, занимающаяся лоббистской деятельностью. Не считается лоббистской деятельностью деятельность публичных юридических лиц по охране общественных интересов. 

Инициаторами данного законопроекта были более 30 депутатов, из которых большинство «аграгии» — лидер партии Рамунас Карбаускис, глава  парламентского Комитета по праву и правопорядку Агне Ширинскене, вице-председатель сейма Арвидас Некрошюс и др.

Ранее в сейме были попытки принять закон в новой редакции, подготовленной Министерством юстиции.

Дискуссия о Законе о лоббистской деятельности возобновилась после задержания Валдаса Суткуса, бывшего президента Литовской конфедерации бизнеса, и Мантаса Залаторюса, президента Ассоциации банков Литвы в конце прошлого года. 

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