Приоритет общественному транспорту

Фото BFL

🔊 Воспроизвести

В Вильнюсе задумались о специальных светофорах, предназначенных для общественного транспорта. Об этом сообщает LRT.

Представители столичного муниципалитета считают, что благодаря им транспорт сможет работать эффективнее.

Главный специалист отдела организации дорожного движения Вильнюсского городского самоуправления Томас Камайтис отметил, что в некоторых европейских странах уже существует подобная практика. В Министерство транспорта было направлено предложение по поводу установки таких светофоров и у нас, добавил он.

Представитель Минтранса Видмантас Пумпутис отметил, что ведомство поддерживает эту инициативу.

«Когда к светофору подъезжает общественный транспорт, загорается предназначенный для него зеленый сигнал. Это решается двумя способами. Первый — при подъезде общественного транспорта для него зеленый сигнал загорается быстрее, чем для других участников дорожного движения. Второй способ, когда выделяется специальная секция, на ней загорается зеленый сигнал, и общественный транспорт просто проезжает», — сказал он.

После установки таких светофоров общественный транспорт сможет преодолевать регулируемый перекресток на три-пять секунд быстрее. И хотя на первый взгляд это кажется незначительным, общее время движения транспорта в пути будет значительно меньше.

Между тем Пумпутис подчеркивает, что некоторые проблемы должны быть решены до внесения изменений в Правила дорожного движения. Например, использование выделенных полос.

Кроме того, следует решить, где могут быть установлены такие светофоры.

Новые светофоры неизбежно повлияют на других участников дорожного движения, однако Камайтис полагает, что негативный эффект будет минимальным. Пумпутис же считает, что движение на дорогах будет останавливаться чаще, особенно на перекрестках.

«Например, узел Салтонишкес, там движение будет останавливаться, и в этом месте последствия будут ощущаться довольно четко. Автобусы и троллейбусы долго выжидают на светофорах, и, чтобы позволить им двигаться быстрее, это можно осуществить за счет других участников дорожного движения», — сказал он.

По мнению Пумпутиса, если все вопросы будут решены, то проблем с принятием новых Правил дорожного движения не возникнет.

Поправки могут быть приняты уже в этом году.

Подготовлено по BNS и литовским СМИ