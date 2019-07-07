В путешествия — со второй половиной

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60% жителей Литвы признаются, что обычно отправляются в путешествие с партнером или супругом. Это подтверждает репрезентативный опрос, проведенный AC Nielsen Baltics по заказу страховой компании Gjensidige.

Согласно опросу, 40% респондентов предпочитают путешествовать с детьми, а 18% решают отправиться в поездку с друзьями. Чаще всего детей берут в отпуск жители в возрасте 25-44 лет.

Данные опроса также показали, что намного чаще жители предпочитают путешествовать со своей второй половиной, а не с друзьями. В 2013 году отдых в паре выбирали 45% жителей Литвы, в прошлом году – 51%, а в этом году – уже 60%.

По данным исследования, 13% жителей Литвы берут в отпуск родителей.

В опросе приняли участие более 1 тыс. жителей Литвы.

Информация литовских СМИ