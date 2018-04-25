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Природоохранители проводят проверку в связи с загрязнением на Балтике

Nuotrauka aad.lrv.lt

Департамент охраны окружающей среды (ДООС) Литвы в понедельник сообщил, что проводит проверку на предмет загрязнения, зафиксированного на Балтике. 

Природоохранители утверждают, что о загрязнении в понедельник сообщили ВМС Литвы. 

Как сообщает ДООС, танкер ION M, который зашел примерно на 56 километров в воды Литвы из вод Латвии, оставил за собой грязное пятно, треть которого находится в литовских водах. 

Размеры пятна — около пяти квадратных км. Загрязнение зафиксировал спутник Sentinel Европейского агентства безопасного судоходства.

ВМС направили вертолет для осмотра места вероятного инцидента и выброса загрязнений. 

ДООС утверждает, что Инспекция по охране морской среды связалась с Латвийским координационным центром спасения на море, который информировал, что перед этим судно везло груз пальмового масла, которое относится к загрязнениям категории Y (неопасная категория).

По словам природоохранителей, одна из версий происшествия — что судно сбросило остатки груза в море. ДООС проводит проверку. 

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