Прирост новых случаев COVID-19 за минувшие сутки в Литве составил 1371, умерли 29 человек

За минувшие сутки в Литве подтвержден 1371 новый случай коронавируса, от этого заболевания скончалось 29 человек, сообщил в четверг Департамент статистики.
За минувшие сутки фиксировались также 170 выздоровлений от COVID-19.
Кроме того, за минувшие сутки также детализировано 3 смерти от коронавируса, когда фактическая дата смерти была более ранней.
В целом, с начала пандемии, в Литве зарегистрированы 164 тыс. 414 случаев COVID-19, 97 тыс. 511 лиц выздоровело, 63 тыс. 490 – продолжают болеть.
От коронавируса в Литве скончались 2346 человек.
Первой дозой вакцины от COVID-19 привиты 31 тыс. 524 человека.
За минувшие сутки было взято 10 тыс. 182 пробы на коронавирус, общее количество тестов, сделанных с начала пандемии в Литве, составляет 1 млн 777 тыс. 327