Прирост новых случаев COVID-19 за минувшие сутки в Литве составил 1371, умерли 29 человек

Nuotrauka pixabay.com

За минувшие сутки в Литве подтвержден 1371 новый случай коронавируса, от этого заболевания скончалось 29 человек, сообщил в четверг Департамент статистики.

За минувшие сутки фиксировались также 170 выздоровлений от COVID-19.

Кроме того, за минувшие сутки также детализировано 3 смерти от коронавируса, когда фактическая дата смерти была более ранней.