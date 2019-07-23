Приток мигрантов в Россию достиг рекордного уровня

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За четыре первых месяца 2019 года в Россию приехали 218,6 тыс. мигрантов, прирост составил 98 тыс. человек. Это рекордное количество за последнее десятилетие, сообщает ТАСС во вторник, 23 июля, со ссылкой на выпуск Мониторинг экономической ситуации в России: тенденции и вызовы социально-экономического развития, подготовленном специалистами Института Гайдара и РАНХиГС.

«Миграционный прирост населения России в январе-апреле 2019 году резко увеличился, превысив значения всех предшествующих 10 лет… Динамика числа прибывших в 2019 году по сравнению с предыдущими годами выглядит аномальной», – говорится в исследовании.

Отмечается, что за январь-апрель 2019 года миграционный прирост составил 98 тыс. человек, тогда как за аналогичный период 2018 года – 57,1 тыс. Всего за четыре месяца 2019 года в страну прибыло 218,6 тыс. человек, в январе – апреле 2018 года – 177,3 тыс.

Согласно данным, в России заметно увеличился миграционный прирост из стран дальнего зарубежья. Количество прибывших за первый квартал составило 11,6 тыс. человек, до этого максимальный прирост за аналогичный период за прошедшее десятилетие отмечался в 2011 году – 9 тыс. человек.

«В наибольшей степени увеличилось число прибывших из Китая (в 2,35 раза), Сербии (в 2,17 раза), Сирии (в 1,93 раза)», – подчеркнули эксперты.

Как говорится в исследовании, на 1 июня 2019 года в России находились 4,4 млн трудовых мигрантов, в 2018 году на эту же дату – 4,2 млн человек. Порядка 97% мигрантов – выходцы из стран СНГ. Большинство (64%) трудовых мигрантов потенциально имели возможность трудоустроиться в России официально.

Эксперты пояснили, что «резкий рост прибытий может быть вызван их недоучетом в 2018 году, когда миграционный прирост населения составил 125 тыс. человек и стал самым низким за многие годы». Другим объяснением изменения показателя может быть новая коррекция методики учета миграции, предпринятая в 2019 году.

Напомним, число мигрантов из Украины в России в 2018 году выросло на 14,8 тыс. человек и составило почти 138 тыс. Но миграционный прирост по сравнению с 2017 годом снизился более чем в три раза, и Украина утратила первенство в миграционном приросте РФ. В лидерах Таджикистан и Казахстан.

Также сообщалось, в 2017 году на российский Дальний Восток прибыли 400 тысяч мигрантов. Преимущественно это были граждане Китая.

korrespondent.net