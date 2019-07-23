В Латвии предложено возобновить трехсторонние встречи президентов (фоторепортаж)

Фото twitter Gitanas Nauseda ‏

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Во время первого рабочего визита в Ригу Президент Литовской Республики Гитанас Науседа встретился с главой Латвийского государства Эгилсом Левитсом.

Президент призвал возобновить трехсторонние встречи президентов, посвященные обсуждению важнейших текущих политических, экономических вопросов, а также вопросов региональной обороны и безопасности.

На встрече обсуждались и проекты стран в сфере энергетической безопасности, стратегические транспортные проекты, сообщает Группа по вопросам коммуникации президента.

«Исторические связи, взаимная поддержка и сотрудничество заложили прочную основу братства Балтийских стран, которую следует надлежащим образом беречь и укреплять, особенно когда мы сталкиваемся с общими угрозами. Поэтому я предлагаю возобновить регулярные трехсторонние встречи президентов, которые послужили бы укреплению связей Латвии, Эстонии и Литвы, создали бы условия для вычленения общих позиций и еще более эффективного их представления в Европейском союзе», – сказал Гитанас Науседа.

На встрече главы государств уделили немалое внимание и региональным вопросам безопасности. Президент Литвы предложил Латвии еще теснее сотрудничать с целью достижения обновления оборонных планов НАТО и более масштабного вовлечения союзников по Альянсу в обеспечение безопасности Балтийских стран.

Руководители государств подтвердили единую позицию относительно энергетической независимости от третьих стран. Достигнута договоренность, что проект синхронизации энергетической системы, как приоритетный, должен быть проведен в жизнь своевременно.

Президент призвал руководителя Латвии сотрудничать, чтобы добиваться ослабления исходящей от Белорусской АЭС в Островце ядерной угрозы и недопущения интервенции этой станции на рынок электроэнергии.

«Энергетическая независимость является частью независимости нашего государства, так что нам следует уделять ей исключительное внимание. Однако это неотъемлемо от внешних угроз, особенно со стороны восточных соседей. Вместе с Президентом Латвии мы одинаково оцениваем эти вызовы», – добавил глава государства.

На встрече с премьером Латвии Кришьянисом Кариньшем обсуждались проекты стратегической транспортной инфраструктуры – «Via Baltica», «Rail Baltica» и сроки завершения работ. Речь заходила и о восстановлении участка железной дороги в Реньге как важного фактора для стимулирования двустороннего торгово-экономического сотрудничества.

Фото Робертаса Дачкуса/ www.lrp.lt

Фото Робертаса Дачкуса/ www.lrp.lt

Фото Робертаса Дачкуса/ www.lrp.lt

Фото Робертаса Дачкуса/ www.lrp.lt

«У торгово-экономического сотрудничества наших стран есть нераскрытый потенциал, так что есть пространство для его наращивания и развития. Один из таких примеров – поощрение взаимных инвестиций стран», – сказал Гитанас Науседа. Он обсудил с главой Латвийского государства наиболее актуальные вопросы Евросоюза – проблематику климатических изменений, многолетнюю финансовую перспективу, влияние «Брексита» на экономическое развитие стран-членов ЕС.

В ходе визита президент встретился также с председателем латвийского парламента Инарой Мурниеце и обсудил с ней региональное сотрудничество Балтийских стран, а также дружбу их культур.

Фото Робертаса Дачкуса/ www.lrp.lt

Фото Робертаса Дачкуса/ www.lrp.lt

Фото Робертаса Дачкуса/ www.lrp.lt

Фото Робертаса Дачкуса/ www.lrp.lt

Фото Робертаса Дачкуса/ www.lrp.lt

Последний государственный визит главы Литовского государства в Латвию состоялся 12-13 июня 2012 года.