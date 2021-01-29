Проблема парковок в столице

Фото BFL/Вигинтаса Скарайтиса

Мэрия призывает чиновников из кабинета министров отказаться от забронированных в центре города парковочных мест, а в качестве мотивации предлагает компенсацию на проездные в общественном транспорте, сообщает пресс-служба мэрии.

«Большая часть государственных учреждений, возле которых забронированы парковочные места, находится в центре города, где потребность в парковке самая большая, поэтому она должна быть доступна для всех жителей Вильнюса», – сказал директор администрации самоуправления Повилас Подярскис. По его словам, решение этой проблемы будет соответствовать «зеленому курсу», который провозгласило правительство.

Информация «ЛК», vilnius.lt