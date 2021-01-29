Правительство не одобрило введение 13-й пенсии

Фото BFL/Гедиминаса Савицкаса

Правительство Литвы на минувшей неделе не одобрило введение 13-й пенсии в размере 200 евро, однако согласилось с тем, что надо улучшать финансовое положение пенсионеров и получателей социальных выплат.

По мнению представителей Министерства социальной защиты и труда Литвы, поскольку при назначении этих однократных выплат не будут оценивать получаемые людьми доходы, это средство юридического регулирования не будет эффективным. Для осуществления этого закона потребовалось бы 180 млн. евро, таких денег нет, утверждает министерство.

По данным министерства, в Литве пенсии по старости получают 615 000 человек, еще 160 000 — пенсии по инвалидности, почти 98 000 человек — госпенсии, около 30 000 — пенсии по потере кормильца. В ноябре прошлого года на выплату пенсий выделили 288,8 млн. евро.