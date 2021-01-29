Тепло и забота

В холодное время года в ночлежных домах в Вильнюсе на ночь размещают почти 400 бездомных сообщает пресс-служба столичного самоуправления.
Услуги по их размещению предоставляют ночлежные дома, расположенные в столице по адресам: ул. Лянку, 1, ул. Косцюшкос, 8, и ул. Вилкпедес, 12. В них соответственно 170, 100 и 30 мест.
Также муниципалитет Вильнюса частично финансирует проект Вильнюсской архиепископии «Caritas nakvynės namai», где временное размещение может быть предоставлено 65 людям из группы социального риска.
Как отметили в мэрии, в холодный период важно оказывать и услуги общественного питания, чтобы бездомные и нуждающиеся могли получить горячую еду.
Благотворительная столовая Caritas вильнюсской архиепископии Betanija на улице Пацо, 4, ежедневно может накормить 150 человек, а раз в квартал там раздают 250 продуктовых наборов длительного хранения. Во временных модульных помещениях двух столовых благотворительного фонда поддержки Vilties centras (ул. Гяровес, 29, и ул. Тизенхаузу, 18) ежедневно кормят около 600 человек, а еще 100 человек еженедельно получают продуктовые наборы. В ночлежке на улице Лянку продуктовые наборы раздают шесть раз в неделю.
В настоящее время проводится реконструкция ночлежного дома в Ново-Вильне, который не ремонтировался уже более двух десятков лет. Помещение будет газифицировано, также реконструируют водопровод, бытовую и дождевую канализации, заменят инженерные сети, установят сигнализацию, оборудуют 10 душевых комнат, 2 кухни.
Информация «ЛК», vilnius.lt