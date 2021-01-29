Тепло и забота

Фото BFL/Томаса Урбялениса

В холодное время года в ночлежных домах в Вильнюсе на ночь размещают почти 400 бездомных сообщает пресс-служба столичного самоуправления.

Услуги по их размещению предоставляют ночлежные дома, расположенные в столице по адресам: ул. Лянку, 1, ул. Косцюшкос, 8, и ул. Вилкпедес, 12. В них соответственно 170, 100 и 30 мест.

Также муниципалитет Вильнюса частично финансирует проект Вильнюсской архиепископии «Caritas nakvynės namai», где временное размещение может быть предоставлено 65 людям из группы социального риска.