Вирус требует жертв

Согласно декабрьским прогнозам Банка Литвы, спад валового внутреннего продукта (ВВП) в 2020 году будет 2%, а в 2021 году его рост составит 1,9%. Ранее БЛ прогнозировал спад 2% и рост 3,1% соответственно.

Мораторий об отсрочке кредитных выплат

Между тем члены Литовской банковской ассоциации (ЛБА) возобновляют до конца марта мораторий об отсрочке платежей по кредитам для бизнеса и жителей, сообщает BNS.

Как сообщает ЛБА, несмотря на то что просьб отсрочить выплаты по кредитам по-прежнему немного, финансовый сектор откликается на опасения из-за неопределенности будущего и солидаризируется с обществом и государством. По словам президента ЛБА Эйвиле Чипкуте, в настоящее время ситуация предприятий и жителей, у которых есть кредиты, вселяет оптимизм.

Общее время отсрочки в зависимости от вида обязательства для жителей может составить до 6-9 месяцев, для предприятий — до 6 месяцев.

С середины марта 2020 года, когда в стране был введен карантин из-за COVID-19, и до конца сентября предоставленной кредитными учреждениями возможностью временно отложить выплаты по кредитам воспользовались в общей сложности около 10 тыс. жителей и предприятий страны.

Банкротства на волне коронавируса

За период с ноября 2020 года до середины января 2021-го по сравнению с таким же периодом год назад на треть упал оборот примерно 94 тыс. малых и средних предприятий, из них у 10 тыс. он упал на 100%, отметила министр экономики и инноваций Литвы Аушрине Армонайте. Об этом сообщает BNS.

После того, как закончится помощь государства, в Литве в этом и следующем году может увеличиться число банкротств, отмечает глава Банка Литвы.

Он сказал, что в «нормальные» времена число банкротств бывает постоянным, однако в прошлом году оно сократилось. «Может показаться странным, почему это беспокоит, но в прошлом году число банкротств в Литве было примерно на 50% меньше», — сказал В. Василяускас на минувшей неделе.

«Так что я для себя делаю вывод, что мы можем в этом и следующем году, особенно после того, как закончатся средства государственной помощи, ожидать активизации банкротств», — аргументировал он.

Большинство финансовых организаций ожидают в ближайшем будущем более высоких убытков из-за роста корпоративной неплатежеспособности.

«Риск ухудшения финансового состояния компаний еще никогда не оценивался так высоко. Финансовые учреждения видят самый высокий риск банкротства в сфере гостиничного бизнеса и общественного питания. Транспортный сектор и сектор художественной деятельности также были оценены как особо рискованные», – заявил член правления Банка Литвы Гядиминас Шимкус.

По словам В. Василяускаса, в европейском масштабе уже идут дискуссии о том, как решать проблему плохих кредитов, а выходом могла бы стать специальная компания. В европейском масштабе во всех государствах ситуация с риском плохих кредитов похожая, и об этом нужно побеспокоиться, например, создав специальную компанию.

Глава БЛ сказал, что Литва в дискуссиях «в рамках евросистемы» постоянно высказывается за создание специальных инструментов для этого, например, «какой-нибудь компании по управлению имуществом в общеевропейском масштабе, в которую можно было бы «парковать» плохие кредиты всего банковского сектора». «Чем быстрее будут приняты эти общеевропейские решения, тем будет проще», — сказал В. Василяускас.

«Примерные контуры имеются. Вопрос, как государствам удастся договориться», — резюмировал глава БЛ.

Информация «ЛК», BNS, литовских СМИ