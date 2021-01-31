Отменен зачет

Фото BFL/Андрюса Уфартаса

Министр образования, науки и спорта Литвы Юргита Шюгждинене с учетом продолжающегося карантина подписала приказ об освобождении всех выпускников этого года от зачета по литовскому языку и литературе.

До этого года все абитуриенты должны были сдавать зачет перед обязательным экзаменом по литовскому языку и литературе. Без него абитуриент не был допущен к выпускному экзамену. Но в этом году ученики будут допущены к экзамену без него.

Бывшие выпускники предыдущего года, подавшие заявления на сдачу экзамена на аттестат зрелости по литовскому языку и литературе в этом году, также не будут сдавать этот зачет.