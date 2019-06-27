Пробуксовка с коалицией

Фото BFL/Паулюса Пелецкиса

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Парламентская фракция партии «Порядок и справедливость» (ПС), ведущей переговоры о правящей коалиции, распалась в связи с уходом из нее Валянтинаса Букаускаса, являющегося членом Партии труда.

Председательствовавшая на заседании Сейма Рима Башкене заявила, что В. Букаускас покинул ряды фракции ПС, и эта фракция больше не соответствует требованию минимального количества семи депутатов.

Решение об отзыве В. Букаускаса из фракции ПС несколько недель назад принял совет Партии труда.

Лидер последней Виктор Успасских ранее сказал BNS, что решение может измениться, если Партия труда будет включена в переговоры о правящей коалиции.

Уход В. Букаускаса еще может быть обсужден и на предстоящем заседании Совета Партии труда, однако В. Успасских утверждает, что предложит однопартийцам не менять решение.

Председатель ПТ Рямигиюс Жямайтайтис ранее сказал журналистам, что даже с уходом В. Букаускаса фракция сохранится.

Лидер формирующих новую коалицию «аграриев» Рамунас Карбаускис ранее говорил, что партия рассмотрит возможность делегировать своего представителя во фракцию ПТ, чтобы она не распалась.

Напомним, что после президентских выборов «аграрии» стали заново формировать правящее большинство. Переговоры о формировании правящей коалиции ведут «аграрии», «социал-трудовики», представители партии «Порядок и справедливость» и партии Избирательная акция поляков Литвы – Союз христианских семей (ИАПЛ — СХС). У такой коалиции было бы 77 голосов в Сейме.

На прошлой неделе переговорщики достигли соглашения по нескольким десяткам изменений, связанных с социальной политикой, здравоохранением и борьбой с коррупцией.

Также планируются задачи по повышению детских пособий, введению нового тарифа подоходного налога в размере 32%, учреждению бесплатного бакалаврского образования с 2020 года.

Правящие также хотят предложить политическим партиям подписать осенью соглашение о повышении финансирования социальной политики.

Переговоры несколько пробуксовывают в связи с заменой спикера Сейма, поскольку «социал-трудовики» не отказываются от амбиций занять пост главы парламента.

Однако нынешний спикер В. Пранцкетис отказывается сам уходить в отставку, а лидер «аграриев» Рамунас Карбаускис признает, что для его отправки в отставку в Сейме может не хватить голосов.

Ведущие переговоры политики хотят, чтобы премьером остался Саулюс Сквярнялис. Однако последний говорит, что еще сомневается, и утверждает, что его решение будет зависеть от итога переговоров.

Как сказал советник премьер-министра Скирмантас Малинаускас, коалиционное соглашение планируется подписать на этой неделе.

Информация «ЛК», BNS