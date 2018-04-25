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Продлены сроки ограничения въезда в Латвию и Литву

Фото Госпогранкомитета Беларуси

Продлены сроки установленных ранее ограничений при пересечении границы с Латвией и Литвой. Об этом информирует на своем сайте Госпогранкомитет, сообщает БЕЛТА.

От латвийской и литовской сторон поступили сведения о том, что эти меры приняты в связи с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией, вызванной распространением коронавирусной инфекции COVID-19.

В Литве карантинный режим продлен до 27 апреля, в Латвии — до 12 мая. Также до указанной даты латвийская сторона не будет оформлять иностранных граждан и лиц без гражданства на въезд в страну.

На белорусско-латвийской границе закрыты пункты упрощенного пропуска «Мейкшаны» (с белорусской стороны «Гаврилино»), «Каплава» («Плюсы»), «Пиедруя» («Друя»), а также международный железнодорожный пункт пропуска «Индра» («Бигосово») на станции Бигосово для пассажирского сообщения. Пересечь латвийско-белорусский участок границы можно только в пунктах пропуска «Патерниеки» (с белорусской стороны «Григоровщина», Верхнедвинский район) и «Силене» («Урбаны», Браславский район).

На белорусско-литовской границе в пункте упрощенного пропуска «Тверячус» («Видзы») по-прежнему не оформляют граждан и транспортные средства.

Информация об изменениях порядка пересечения границы и режиме работы пунктов пропуска будет обновляться на сайте, в официальных аккаунтах социальных сетей и Telegram-канале Госпогранкомитета по мере поступления сведений от сопредельных сторон.

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