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Суд: для того, чтобы узаконить «Дом Москвы»– еще два года

Фото с сайта vilnius.lt

Осуществляющее строительство «Дома Москвы» общественное учреждение Московский культурно-деловой центр «Дом Москвы» получило еще два года для того, чтобы узаконить незаконно построенное здание, постановил в четверг Вильнюсский окружной (ВОС). 

Суд счет, что дополнительный срок в два года является разумным – ожидается, что за это время Вильнюсский окружной административный суд (ВОАС) рассмотрит спор «Дома Москвы» со столичной мэрией.  

Согласно решению окружного суда, если ВОАС постановит, что мэрия обоснованного не одобрила проектные предложения строения, то сроки для приведения документов в порядок будут неактуальными, поскольку узаконение станет невозможным. 

Дом Москвы просил продлить до 3,5 лет срок для того, чтобы узаконить здание. 

Отклоняя проектные предложения застройщика, муниципалитет исходил из представленного ДГБ заключения, что строящийся объект представляет угрозу для национальной безопасности.

Строительство «Дома Москвы» в Вильнюсе, на скрещении улиц Юозапавичяус и Ринктинес началось в 2010 году, однако, по словам инициаторов, строительство забуксовало из-за процедурных проволочек в Москве, а впоследствии – и из-за действий администрации Вильнюсского самоуправления.

Опираясь на заключение ДГБ, мэр Вильнюса Ремигиюс Шимашюс в 2018 году сказал, что этот объект является «инструментов кремлёвской пропаганды и представляет угрозу для национальной безопасности Литвы».

Литовская разведка с 2015 года упоминает «Дом Москвы» в оценках нацбезопасности. Как отмечает разведка, проект, финансируемый правительством Москвы, является одним из важных инструментов России в плане финансирования и координирования проживающих за рубежом соотечественников, а проектом в Вильнюсе активно занимается российское посольство.

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