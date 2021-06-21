Продолжаем считать, что июнь может быть последним месяцем карантина – А. Дулькис

Он сказал, что в данный момент ситуация контролируется имеющимися средствами, а по поводу штаммов, вызывающих озабоченность, ведется общение со странами, в которых они выявляются.

«Но как всегда, давайте быть динамичными: следить за событиями, смотреть на цифры, давайте не забывать, что и наша ситуация иная, ведь у нас идет процесс вакцинации, у нас есть национальная стратегия тестирования», – сказал министр.

Сейчас предусмотрено, что карантин продолжается до 30 июня включительно.

Обеспокоенность по-прежнему вызывают выявляемые в Литве новые штаммы коронавируса.

На прошлой неделе министр здравоохранения Арунас Дулькис сказал, что после выявленых в Литве дельта-штаммов коронавируса из Индии, важно остановить их распространение.

«О дельта-штамме как раз и на встрече министров здравоохранения Евросоюза (ЕС) шла речь, и в других странах, у наших соседей латышей, эстонцев — уже не по одному случаю. Сейчас главное — предотвратить и принимать превентивные меры, чтобы он не распространялся», — сказал журналистам министр в пятницу.

Он сказал, что сейчас удовлетворен работой Национального центра общественного здоровья (НЦОЗ).

Также он предупредил, что вирус полностью не отступит, поэтому важно защититься от штаммов посредством прививки.

Первый случай дельта-штамма установлен у человека, приехавшего в Литву из Узбекистана, при профилактической проверке и во время изоляции.

В Литве на прошлой неделе были установлены еще два случая индийского штамма COVID-19,.

С учетом ситуации, которая наблюдается в связи с распространением дельта-штамма в других странах, НЦОЗ принял решение принять дополнительные меры безопасности — на COVID-19 будут проверены работники предприятия, на которое приехал работать заразившийся, хотя во время эпидемиологической проверки установлено, что у них не было контакта с больным.

Также сейчас устанавливаются люди, которые сидели в самолете рядом с больным, им будет рекомендовано сделать тест на COVID-19.

По данным NVSC, человек, у которого подтвержден дельта-штамм, прилетел в Вильнюс самолетом 31 мая и сразу уехал в Клайпеду, где изолировался.

COVID-19 был выявлен у него 2 июня, однако симптомов он не ощущал.

Всемирная организация здравоохранения отнесла впервые обнаруженный в Индии дельта-штамм вируса к вызывающим опасения штаммам.