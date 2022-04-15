Продовольственная помощь

Фото maistobankas.lt

Малоимущие жители страны получают вторую в этом году продовольственную помощь. Люди с низкими доходами в этом году получат такую помощь еще четыре раза — в июне, августе, октябре и декабре, сообщило Министерство социальной защиты и труда.

«В этот период очень важно помочь малоимущим людям или людям с небольшими доходами. Распределение продуктов — это одна из форм помощи, оказываемой государством», — отметила министр социальной защиты и труда Моника Навицкене.

В продуктовом наборе, который наряду с малоимущими получат и беженцы с Украины, 9 продуктов: овсяная каша быстрого приготовления, свиные консервы, куриные консервы, консервированный суп, сгущенка, подсолнечное масло, печенье, консервированные бобы и экологическое молоко UTH.

Организуют распределение помощи администрации самоуправлений и две неправительственные организации: фонд помощи и поддержки Maisto bankas («Продуктовый банк») и Литовское Общество Красного Креста.

Помощь будет распределяться более чем в 600 пунктах по всей Литве.

Помощь продовольствием могут получить жители, чьи среднемесячные доходы на одного члена семьи не превышают 193,50 евро.

В случае наличия объективных причин в порядке, установленном администрацией муниципалитета, поддержка может быть предоставлена даже если доход превышает установленную сумму. ​​Порядок получения определяет самостоятельно каждый муниципалитет.

По данным Министерства социальной защиты и труда, почти 170 тысяч малоимущих жителей получат в апреле продовольственную помощь.

Информация «ЛК», BNS, литовских СМИ