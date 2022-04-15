Украинские беженцы в Литве

Nuotrauka BNS/ Erikas Ovčarenko

В Литве официально зарегистрировано более 40 тыс. беженцев из Украины, в основном это женщины и дети.

Как сообщила Служба занятости, в Литве уже работают 2,4 тысячи беженцев из Украины, основная их часть трудоустроилась в сфере обрабатывающей промышленности, транспорта и складирования, в сферах услуг по размещению и питанию, в оптовой и розничной торговле.

Согласно данным, предоставленным BNS Службой занятости на минувшей неделе, упомянутые жители Украины трудоустроились как через службу, так и самостоятельно, предлагаемые им средние зарплаты варьируются от минимальной до 2 тысяч евро.

В настоящее время на учете в службе занятости состоят 7066 жителей Украины.

По данным службы, помимо вышеперечисленных профессий в Литве уже работает много IT-специалистов, учителей, медсестер, стоматологов и ассистентов одонтологов из Украины. С прошлой недели пять специалистов Службы занятости из Украины встречаются с соотечественниками и консультируют по вопросам трудоустройства в центрах для беженцев в Каунасе и Вильнюсе.

«Украинцы также хотели бы работать в сфере медицины и образования, бухгалтерами, менеджерами по продажам, юристами, администраторами, поварами, портными, продавцами. Это доминирующие предпочтения в работе. Не единичны случаи, когда человек, работавший бухгалтером в своей стране, устраивается на работу уборщиком. Пока мы действительно не замечаем избирательности — большинство из них хотят трудоустроиться как можно скорее», — сообщили в службе.

По сообщению службы, есть лица, которые трудоустраиваются на более редкие позиции, например, такелажники, маркетологи, техники физиотерапии, социологи, антропологи, инженеры, геологи и геофизики.

«Средние зарплаты на разных должностях разнятся и колеблются от минимальной почти до 2 тысяч евро. Компании, предлагающие неквалифицированную работу, в среднем готовы платить до 900 евро. На квалифицированных должностях зарплата, конечно, выше. Самая крупная сумма составляет около 4 тысяч евро», — сообщили в службе занятости.

Так как работодатели регистрируют вакансии в Службе занятости для всех соискателей, им предоставляется лишь возможность указать, что они согласны взять на работу и украинца.

«Это своего рода профилактика дискриминации в оплате труда», — отмечает служба.

Наибольшее количество работающих пока в Вильнюсе, Каунасе, Клайпеде и других крупных городах, но беженцы активно работают в Друскининкском и Палангском районных самоуправлениях и в меньшей степени в Утянском, Зарасайском, Рокишкском и Биржайском районных самоуправлениях.

По данным Службы занятости, процесс трудоустройства украинцев происходит в обычном порядке, начиная с медосмотра, подписания трудового договора и заканчивая уведомлением о приеме на работу в Фонде социального страхования (Содра).

Подчеркивается, что трудовой договор должен быть представлен на языке, понятном иностранному гражданину (как правило, украинском, русском, английском). Им не нужно разрешение на работу.

Поскольку у них нет накопленного опыта работы в Литве, украинцы не смогут получать пособия по страхованию от безработицы, но муниципальные отделения социальной поддержки и местные органы власти предоставляют им единовременные или ежемесячные пособия. Размер этих единовременных выплат зависит от политических решений и может варьироваться в разных муниципалитетах.

С целью расширения возможностей трудоустройства в Клайпеде и Шяуляй прошли контактные ярмарки работодателей для украинцев. По данным Департамента статистики, в Клайпедском центре регистрации беженцев и подразделении Департамента миграции зарегистрировано более 5,7 тыс. беженцев из Украины, а в Шяуляйском — более 3,2 тысячи.

Компенсации владельцам жилья

Владельцы жилья, предоставившие его для временного проживания украинцев, с апреля могут подавать заявки на получение компенсаций, сообщает Министерство социальной защиты и труда Литвы. Они должны обращаться в администрацию муниципалитета, где находится жилье. Компенсации могут получить бизнес и жители Литвы, которые предоставили или готовы предоставить беженцам из Украины временное жилье: квартиры, гостиничные номера и другие пригодные для жизни помещения. На компенсации из госбюджета выделено 6,3 млн евро.

«Благодарим всех жителей Литвы, которые предоставляют жилье беженцам из Украины. Потребность во временном жилье очень велика. С помощью компенсаций мы хотим побудить людей принимать украинцев. Мы хотим, чтобы украинцы гармонично интегрировались в нашей стране, селились не только в крупных городах, но и в регионах, где есть рабочие места и школы, детские сады для детей», – сказала глава Министерства социальной защиты и труда Моника Навицкене.

Размер компенсации зависит от количества принятых беженцев. За первого человека платят 150 евро, за второго и последующих – по 50 евро в месяц. Размер компенсации не зависит от того, в каком муниципалитете находится жилье. Компенсации платят со второго месяца, первый жители или бизнес должны оплачивать сами. Кроме того, компенсации платят не больше трех месяцев. Компенсацию могут получить как физические, так и юридические лица (за исключением государственных юридических лиц), которые заключили с украинцами договор об аренде помещения или квартиры.

Чтобы получить компенсацию, надо обращаться в муниципалитет, на территории которого находится жилье, и написать заявление в свободной форме или заполнить установленную в муниципалитете форму о назначении компенсации. Кроме того, надо предъявить договор о передаче имущества в пользование, составленный по действующим в Литве законам, или его копию. В документе должно быть имя/фамилия получателя имущества в пользование, персональный код (код иностранца, у которого есть интерес в Литве (ILTU-код), дата рождения, если у иностранца нет персонального кода.

Информация «ЛК», BNS, литовских СМИ