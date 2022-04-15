Пенсия одинокого человека

Фото BFL/Томаса Урбялениса

В марте пенсию одинокого человека получили более 140 000 жителей Литвы, которым эти деньги были назначены с января 2022 года.

В марте эти деньги получили пенсионеры и инвалиды, не получающие вдовьи пенсии. Им выплатили эти деньги за три месяца, поэтому люди получили по 96 евро. Далее эти деньги люди будут получать каждый месяц. Размер таких выплат составляет 32 евро.

Люди, получающие пенсии на дому или на почте, получат эти деньги сразу за 4 месяца в апреле. Пенсии одиноких людей назначают автоматически, жителям не надо подавать заявки. Получатели вдовьих пенсий пенсии одиноких людей получать не будут, они по-прежнему будут получать эти выплаты, если они больше 32 евро. Если вдовья пенсия меньше 32 евро, то следует обратиться в Содру с просьбой остановить выплаты маленькой вдовьей пенсии.

Как разъяснила Содра, если выплата одиноким лицам назначена без предъявления прошения, на основании данных реестра населения – переплата из нее не вычитается (вычитаются лишь переплаты, которые образовались, если получатель выплаты одиноким лицам не сообщил о браке за границей, получении выплаты по вдовству (потере кормильца) от иностранного государства, отъезде на постоянное проживание за рубеж, если в реестре населения об этом нет данных).

В случае смерти получателя выплаты одиноким лицам похоронившему его лицу, которое первым обратилось в Содру, выплачивается назначенная скончавшемуся лицу выплата одиноким лицам за месяц до его смерти и еще одна сумма в полном размере выплаты одиноким людям, который (размер) действовал в месяц смерти скончавшегося лица.

Информация «ЛК», BNS, литовских СМИ