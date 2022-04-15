Развитие терминала – долгосрочный проект

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После того, как литовский министр энергетики Дайнюс Крейвис заявил, что Литва отказалась от импорта российского газа, Литва оценивает возможности расширения терминала сжиженного природного газа (СПГ) в Клайпеде, а глава оператора терминала — компании Klaipedos nafta (KN) Дарюс Шилянскис заявил, что это вопрос лет, а не месяцев. Однако конкретных сроков глава компании пока не называет.

«Если говорить о полномасштабном проекте — от анализа, планирования до реализации, я не думаю, что здесь речь идет о периодах в месяцы, потребуются годы, но точнее я не хочу комментировать, так как жду ответа от наших технологов и владельцев терминала», — сказал в интервью BNS глава Klaipedos nafta.

По словам Д.Шилянскиса, работы по техническому развитию терминала – установка дополнительного оборудования для регазификации – могут быть завершены в течение нескольких месяцев, а за это время, чтобы не прерывать подачу газа, в Клайпеду могло бы прийти еще одно арендованное судно-хранилище.

«Терминал, который мы эксплуатируем в Бразилии, точно такой же по размерам и внешним физическим параметрам. Тем не менее он имеет вдвое большую регазационную мощность. На самом деле это определяется так называемыми регазификационными установками (установками, которые превращают СПГ в природный газ. — BNS). Установив дополнительно такое устройство, можно значительно увеличить мощность — это действительно реализуемо», — сказал Д.Шилянскис.

По его словам, первым делом необходимо выяснить потребность в дополнительных мощностях, что в настоящее время обсуждается с заказчиками и партнерами, и только после этого работа будет выполняться. Можно увеличить мощность терминала с нынешних 3,75 млрд до 5 млрд кубометров в год.

Между тем второй терминал СПГ в странах Балтии, который рассматривают Эстония, Латвия и Финляндия, по словам Д.Шилянскиса, не составит конкуренции Клайпедскому терминалу.

«Я лично не думаю, что появление дополнительной инфраструктуры может создать нам конкуренцию. Наоборот, это могло бы создать добавленную стоимость для всего региона и, возможно, даже увеличить ликвидность. Сегодня не хватает имеющихся мощностей для обеспечения всех потребностей в самый холодный зимний день и при худшей теоретической ситуации – при полном отключении газа от трубопровода», — сказал BNS глава Klaipedos nafta.

По его словам, в Эстонии хорошо развита инфраструктура, у нее много свободных причалов, и подключение трубопровода от причала не будет масштабным проектом.

«Думаю, это проект нескольких месяцев, может чуть дольше, если уже есть материалы и сырье», — сказал он.

Комментируя использование Клайпедского СПГ-терминала в следующем газовом году, который начнется в октябре, глава KN сообщил, что планируется объявить аукцион долгосрочного резервирования мощности в июне: «Там уже будет обсуждаться резервирование мощности на более длительный срок».

Сейчас Клайпедский СПГ-терминал используют литовские, эстонские и польские поставщики газа.

Поставки газа

Между тем на Клайпедский терминал сжиженного природного газа прибыл крупный груз из США.

Газовоз Hispania Spirit, который ходит под испанским флагом, на минувшей неделе прибыл в Клайпеду и пришвартовался у судна-хранилища терминала Independence, свидетельствуют данные порталов marinetraffic.com и vesselfinder.com.

Газовоз доставил в Клайпеду около 105 тыс. кубометров СПГ, сообщил BNS оператор терминала — компания Klaipedos nafta. Судно прибыло в Клайпеду из находящегося в штате Джорджия (США) порта Саванна.

Как мы уже сообщали, Литва полностью отказалась от российского газа, в связи с чем Министерство энергетики заявило, что вся потребность Литвы в газе покрывается через Клайпедский СПГ, который ежемесячно будет получать по три крупных груза СПГ.