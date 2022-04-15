Swedbank информирует

Фото BFL/Андрюса Уфартаса

Swedbank принял решение более не осуществлять платежи в/из России и Беларуси.

Входящие платежи из России и Беларуси будут возможны до 6 мая включительно, а исходящие платежи в эти страны можно отправлять только до 20 апреля.

Также будет автоматически прекращено выполнение ранее согласованных регулярных платежных поручений на денежные переводы в/из России и Беларуси.

Определенные исключения будут допущены только в случаях, когда платежи необходимы для обеспечения государственных функций или в гуманитарных целях. При этом Swedbank продолжит обслуживать платежи, ориентированные на определенные социальные группы: они будут обеспечены клиентам, получающим из этих стран выплаты пенсий или пособий. Тем не менее банк призывает клиентов следить за развитием событий. Если банк, из которого перечисляются деньги, не находится в санкционном списке и не отключен от системы SWIFT, перечисление пенсий и пособий должно осуществляться.