Проект централизованного холодоснабжения

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В Вильнюсе начинается осуществление проекта централизованного холодоснабжения — первый его этап будет проведен в жизнь в зданиях офисных центров на проспекте Конституциес, сообщают находящиеся в управлении самоуправления Вильнюсские теплосети.

Планируется, что осуществление всего проекта в Вильнюсе займет 10-15 лет, а первые клиенты будут подключены через 2,5-3 года, сообщает BNS.

«Высокая температура воздуха становится все более серьезной проблемой, оборудовать в офисах или дома индивидуальные приборы охлаждения помещений дорого, они уродуют фасады зданий и не так эффективны, как централизованные системы», — сказал для пресс-релиза директор Департамента стратегии и развития Вильнюсских теплосетей Паулюс Мартинкус.