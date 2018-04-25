Профсоюз учителей инициирует забастовку по планам финансирования образования

По мнению профсоюза, представители Кабина в подписанном в этом году коллективном договоре обязались дополнительно выделить в следующем году на различные меры почти 118 млн евро, однако в проекте бюджета дополнительно предусмотрены лишь 55,5 тыс. евро.

«То, что предложено, это просто издевательство», – утверждает Э. Милешинас.

Э. Милешинас утверждает, что в этом году после объединения нескольких профсоюзов был учрежден Литовский профсоюз образования и науки, который объединяет около 10 тыс. членов, из них основная часть — школьные педагоги.

В конце 2018 года в связи с введением поштатной оплаты труда педагогов бастовал Литовский союз работников системы просвещения.

«Мы сейчас обсуждаем, поддержим ли коллег», – сказал в пятницу BNS лидер этого профсоюза Андрюс Навицкас.

В этом году финансирование Министерства образования, науки и спорта составит 1 млрд 237 млн евро, на следующий год его предложено повысить до 1 млрд 280 млн евро.

Проект бюджета Литвы на следующий год еще должен утвердить сейм.