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TOP,Новости,Образование,Общество

Профсоюз учителей инициирует забастовку по планам финансирования образования

Фото BFL/Вигинтаса Скарайтиса

Один из крупнейших в Литве профсоюзов учителей инициирует забастовку в связи с планирующемся финансированием образования.   

«Совет принял решение (…) объявить забастовку», – сказал в пятницу BNS председатель Литовского профсоюза образования и науки Эгидиюс Милешинас. 

По его словам, общественные юристы начали подготовку документов, необходимых для забастовки, а учителя смогут не выйти на работу во второй половине ноября. 

Этот профсоюз готовится к забастовке в связи с представленными правительством ассигнованиями на образование в проекте бюджета страны на следующий год. 

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По мнению профсоюза, представители Кабина в подписанном в этом году коллективном договоре обязались дополнительно выделить в следующем году на различные меры почти 118 млн евро, однако в проекте бюджета дополнительно предусмотрены лишь 55,5 тыс. евро. 

«То, что предложено, это просто издевательство», – утверждает Э. Милешинас.

Э. Милешинас утверждает, что в этом году после объединения нескольких профсоюзов был учрежден Литовский профсоюз образования и науки, который объединяет около 10 тыс. членов, из них основная часть — школьные педагоги. 

В конце 2018 года в связи с введением поштатной оплаты труда педагогов бастовал Литовский союз работников системы просвещения. 

«Мы сейчас обсуждаем, поддержим ли коллег», – сказал в  пятницу BNS лидер этого профсоюза Андрюс Навицкас.

В этом году финансирование Министерства образования, науки и спорта составит 1 млрд 237 млн евро, на следующий год его предложено повысить до 1 млрд 280 млн евро.

Проект бюджета Литвы на следующий год еще должен утвердить сейм. 

BNS
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