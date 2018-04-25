США вводят 25%-ные таможенные пошлины на литовские молочные продукты.
Пошлины будут распространяться на импортируемые из Литвы сыры, йогурты и другие продукты, указано в Федеральном регистре США.
По словам руководителя по исследованиям агентства по поощрению экспорта Versli Lietuva («Деловая Литва») Вадима Иванова, таможенные пошлины на литовские товары негативно скажутся на экспорте сыров и молочных продуктов.
«Наши сыры там подорожают. Конкурентоспособность наших товаров снизится. 25%-ные таможенные пошлины – это достаточно заметное подорожание товара, которое может грозить утратой части рынка», – сказал BNS В. Иванов.
Однако он подчеркивает, что таможенные пошлины еще могут быть и отменены.
«Таможенные пошлины как были введены, так могут быть и отменены (…). Это объект переговоров. Об отмене пошлин переговоры будет вести уже не Литва как отдельная страна, а поедут представители Евросоюза (ЕС)», – сказал руководитель по исследованиям Versli Lietuva.
По данным Versli Lietuva, в прошлом году Литва экспортировала в США молочных продуктов на 9 млн евро.
Таможенные пошлины, вступившие в силу сразу после полуночи по вашингтонскому времени (в 7 час. по литовскому времени), введены после того, как официальным представителям Европы и торговым представителям США не удалось договориться на переговорах «последней минуты».
Таможенные пошлины утвердила и Всемирная торговая организация (ВТО).
Рекордно высокие таможенные пошлины вводятся на импорт товаров из государств-членов Евросоюза (ЕС) стоимостью 7,5 млрд долларов. ЕС заявил, что не видит никаких других альтернатив введению ответных таможенных пошлин для американских товаров.BNS
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