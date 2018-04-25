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США вводят 25%-ные таможенные пошлины на литовские молочные продукты.

Пошлины будут распространяться на импортируемые из Литвы сыры, йогурты и другие продукты, указано в Федеральном регистре США.

По словам руководителя по исследованиям агентства по поощрению экспорта Versli Lietuva («Деловая Литва») Вадима Иванова, таможенные пошлины на литовские товары негативно скажутся на экспорте сыров и молочных продуктов.

«Наши сыры там подорожают. Конкурентоспособность наших товаров снизится. 25%-ные таможенные пошлины – это достаточно заметное подорожание товара, которое может грозить утратой части рынка», – сказал BNS В. Иванов.