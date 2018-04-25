В Эстонии могут упростить правила работы для иностранцев

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Министр внутренних дел Март Хельме в четверг представит правительству проект поправок к Закону об иностранцах, к Закону о регистре народонаселения и к Закону об организации услуг здравоохранения.

Поправки призваны привести в соответствие с новыми реалиями законодательство, регулирующее проживание иностранцев в Эстонии, их работу и учебу, сообщает LETA/BNS.

В частности, поправки предлагают сделать более гибкими правила работы проживающих в Эстонии иностранцев, упростить их передвижение на местном рынке труда. Поправки могут позволить иностранцу в течение короткого времени работать у нескольких работодателей в одно и то же время, а также менять должность у одного и того же работодателя. Поправки в дальнейшем позволят иностранцам в течение срока действия вида на жительство переходить от одного работодателя к другому, не оформляя для этого новый вид на жительство.

Чтобы избежать злоупотреблений в применении новых правил, поправки вводят ряд мер. Например, работодатель, приглашающий иностранца на работу на короткое время, берет на себя ответственность за него. Если в силу обстоятельств такого работника-иностранца высылают из Эстонии, работодатель обязан оплатить расходы по высылке нанятого им работника.