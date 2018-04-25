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Литва почти за 300 млн евро закупит у США шесть вертолетов Black Hawk

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TOP,Армия,Новости

Литва почти за 300 млн евро закупит у США шесть вертолетов Black Hawk

By 總統府commons file, CC BY-SA 4.0, Link

Руководство Министерства обороны Литвы решило закупить за 300 млн евро шесть новых американских вертолетов UH-60M Black Hawk, часть суммы покупки покроют сами США. 

Новые вертолеты сменят используемые в армии до сих пор советские «Ми-8», подтвердили BNS в пятницу в министерстве. 

Новые универсальные военные вертолеты будут использоваться для поиска и спасения, для выполнения задач литовской армии и дислоцированного в Литве батальона НАТО под командованием Германии. 

Министерство отмечает, что в ближайшее время начнутся переговоры с правительством США, по возможности, приобрести вертолеты, договор ожидается подписать до конца 2020 года.

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Планируется, что первые американские вертолеты прибудут в Литву в конце 2024 года. 

По сообщению оборонного ведомства, правительство США в данный момент ищет возможности поддержать эту закупку за счет средств американской программы поддержки безопасности. 

«Вертолеты приобретаются напрямую у правительства США, Литва получит не только универсальные военные вертолеты, но и пакет, включающий обучение персонала, доставку запасных частей и необходимого оборудования. Также велика вероятность того, что через различные американские фонды поддержки безопасности мы получим дополнительную финансовую помощь»,  – цитируются в пресс-релизе слова министра обороны Раймундаса Кароблиса.

В нем также говорится, что командование Гвардии Пенсильвании пообещало Литве способствовать в подготовке и обучении новых экипажей вертолетов и технических специалистов.

«Многолетнее и интенсивное сотрудничество с Национальной гвардией Пенсильвании, а также ее поддержка в будущем помогут обеспечить наилучшее взаимодействие с США во время международных учений и международных операций», – подчеркивает замминистра обороны Гедрюс Еглинскас. 

Новые вертолеты закупаются потому, что ресурс «Ми-8» вскоре будет исчерпан, а приобретенные несколько назад вертолеты Dauphin в основном предназначены для поиска и спасения, а также для мониторинга окружающей среды, но выполняют и другие задачи. 

Министерство обороны утверждает, что содержание старых «Ми-8» обходится дорого, они часто ломаются, ремонт рискован из-за сложностей поставки запасных частей из России.

Литва также завершает согласование деталей сделки приобретения 200 американских бронированных внедорожников JLTV.

BNS
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