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TOP,Новости,Общество,Сеньорам

Литовским сеньорам, проживающим в отдаленных районах, раздадут 15 000 отражателей

Фото BFL/Шарунаса Мажейки

В четверг стартовала кампания, в ходе которой пожилым людям проживающим в деревнях и отдаленных районах, раздадут 15 000 отражателей.

Пожилые люди смогут забрать отражатели в почтовых отделениях Литвы или получить их от почтальонов.

Кампания начнется в почтовом отделении в Молетай, где в оборудованной палатке жителям покажут разницу — как выглядит пешеход в темноте с отражателем и без него.

Кроме того, будет представлен симулятор опрокидывания автомобиля, который напомнит о важности использования ремней безопасности. Также можно будет опробовать «пьяные очки» и с их помощью проверить реакцию водителя в состоянии алкогольного опьянения или во время написания сообщений.

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Фото BFL/Шарунаса Мажейки

Акция, инициированная министерством транспорта, направлена на то, чтобы побудить участников дорожного движения вести себя более безопасно, а пешеходам стать заметнее в темноте и носить отражатели.

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