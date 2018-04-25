Прогноз BNS: ключевые события в политике и обществе в 2020 году

Социал-демократы заберут часть голосов у «крестьян», а их обещание уменьшить неравенство может убедить многих людей в регионах и небольших городах, но социал-демократам нужен прорыв в больших городах, особенно в Вильнюсе — здесь мы будем наблюдать за попытками привлечь к себе популярных личностей со стороны. Оппоненты Гинтаутаса Палуцкаса, которого симпатизирует президент Гитанас Науседа, припомнят ему о судимости, а в числе потенциальных лидеров социал-демократов будут названы Раса Будбергите и Витянис Андрюкайтис.

Партия труда во главе с Виктором Успасских будет пытаться оседлать волну роста рейтингов и воспользуется спадом «крестьян» и расколом в партии «Порядок и справедливость».

Правящие «крестьяне» попытаются остановить снижение рейтингов, напоминая о своих заслугах по увеличению доходов, в то время как их щедрый проект бюджета на следующий год может оказаться в центре финишной прямой избирательной кампании.

Если Сейм отклонит президентское вето на снижение электорального барьера, новый парламент может быть более пёстрым, чем когда-либо прежде.

Ещё большую дальнейшую напряжённость и лавину взаимных обвинений накануне выборов может спровоцировать пуск Островецкой АЭС в Беларуси.

2. Высшая дипломатия

Тридцатую годовщину восстановления Независимости вместе с литовцами 11 марта в Вильнюсе отметят и девять министров иностранных дел стран восточной окраины НАТО, так называемой Бухарестской девятки.

В июле литовцы проведут конференцию по реформам в Украине, в которой примет участие президент этой страны Владимир Зеленский.

Летом в Литву также могут прибыть президенты Израиля и Франции — Реувен Ривлин приглашен на 300-летие со дня рождения еврейского мудреца Виленского Гаона, а президент Франции Эммануэль Макрон может посетить дислоцированную в Литве в августе роту Вооружённых сил Франции.

Соглашение с США о безопасности сетей 5G может открыть двери Белого дома президенту или премьер-министру Литвы, оно фактически ограничивает возможности деятельности китайского концерна Huawei, а осенью возможно подписание многомиллионного контракта с США на покупку вертолетов Black Hawk.

Президент назначит новых послов в США, России, Украине, НАТО и Европейском союзе. Переговоры Литвы по бюджету ЕС на 2021-2027 годы и участие в ожесточённых дебатах о реформах ЕС и отношениях с Великобританией после её выхода из ЕС продемонстрируют дипломатические способности Г.Науседы.

3. Новые руководители

Ожидается, что Сейм утвердит первую в истории Литвы женщину на посту председателя Верховного суда, хотя при обсуждении представленной президентом кандидатуры на должность председателя Отдела по гражданским делам Сигиты Руденайте могут быть сделаны критические замечания, дескать, на фоне коррупционного скандала в судах следовало бы подобрать кандидата со стороны.

Президент должен будет решить, кого предложить в качестве председателя Конституционного суда после шести лет руководства Дайнюсом Жалимасом, а также предложить ли ещё на один срок директора Департамента государственной безопасности Дарюсу Яунишкису и государственного контролёра Арунаса Дулкиса. Во всех трёх случаях требуется одобрение парламента. До сих пор ни один глава разведки и госконтролёр не работал два срока подряд.

4. Резонансные дела

Ожидается, что в первой половине года прокуратура передаст в суд дело о взяточничестве судей, а во втором полугодии Вильнюсский окружной суд может вынести решение по делу о политической коррупции в MG Baltic.

Конституционный суд должен вынести решение о конституционности финансирования ЛРТ, когда бюджет вещателя автоматически рассчитывается на основе собранных от подоходного налога и акцизных сборов доходов. В этом деле также рассматриваются другие специальные законы, предусматривающие предварительное финансирование отдельных фондов или программ по содержанию дорог, охране окружающей среды, спорту.

Европейский суд по правам человека приступит к рассмотрению дела бывшего «омоновца» Константина Михайлова, который был приговорён к пожизненному заключению по делу Мединкинкай.

5. Культура и спорт.

Власти города Каунаса с волнением будут наблюдать, удастся ли туркам завершить реконструкцию стадиона имени С.Дарюса и С.Гиренаса к концу года. Концессионное соглашение по строительству стадиона в Вильнюсе планируется подписать в феврале с принадлежащей Icor компанией Axor Industries.

В июне внимание Литвы привлечёт турнир по олимпийским отборочным баскетбольным матчам в Каунасе, а в июле и августе — Олимпийские игры в Токио, где помимо баскетболистов мы будем следить за выступлениями пятиборцев Лауры Асадаускайте-Заднепровскене и Юстинаса Киндериса, пловца Данаса Рапшиса, дискобола Андрюса Гуджюса, гребцов Миндаугаса Гришкониса и Саулюса Риттериса. Арвидас Сабонис после Олимпиады покинет пост президента Федерации баскетбола Литвы .

Пути любительской культуры часто ведут в культурную столицу Литвы Тракай, где особое внимание уделяется национальным меньшинствам.

Работающих людей ждут пять долгих выходных, когда они смогут отдыхать три дня и более. Не надо будет работать в период с 11 по 13 апреля на пасхальные каникулы, а в Международный день труда — 1-3 мая. День короля Миндаугаса, 6 июля, будет в понедельник. После того, как Велинес (День поминания усопших) был добавлен в список праздничных дней, на начало ноября также запланированы три свободных дня — с 31 октября по 2 ноября. В 2020 году Сочельник и Рождество будут отмечаться в течение четырёх дней — с четверга по воскресенье, 24-27 декабря.