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TOP,Бизнес,Новости

В Каунасе начались проверки турецких строителей

  • Фото BFL/ Шарунаса Мажейки

В связи с тем, что в Каунасе бастуют турецкие строители, на четверг запланирована встреча между компанией по найму Kayi Construction и руководством муниципалитета, а сотрудники Государственной инспекции труда начали проверку литовского филиала.

«Сегодня мы вызвали руководителей и представителей компании для серьёзного разговора, они должны прибыть во второй половине дня. Насколько это в наших силах, мы будем призывать и настаивать, чтобы они как можно скорее решили эти проблемы — рассчитались с рабочими, возобновилиь работу и продолжали выполнять контракт», — сказал Тадас Метелёнис, заместитель директора  администрации муниципалитета.

Советник по связям с общественностью Государственной инспекции труда Юргита Кажукаускайте-Сарницкене сообщила BNS, что в четверг инспекция приступила к проверке литовского филиала Kayi Construction.

По её словам, документы компании проверяются.

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Турецкие строители в Каунасе ведут работы по реконструкции стадиона имени С.Дарюса и С.Гиренаса. По словам Метелёниса, если забастовка затянется, подрядчик может быть оштрафован.

Муниципалитет не исключает варианта расторжения контракта с турецкой компанией в качестве крайней меры. Однако Метелёнис отмечает, что это удлинит процесс, поскольку придётся проводить новый конкурс на подряд, поэтому надеется, что все проблемы будут решены.

Не получившие зарплаты турки с понедельника продолжают голодовку и забастовку, требуя расчёта с ними. Профсоюз 1 мая ранее объявил, что забастовку проводят 53 рабочих.

По данным профсоюза, компания каждому рабочему задолжала от 7 до 12 тыс. евро.

Александрас Беганскас, глава филиала турецкой компании в Литве, сказал BNS, что турецкие рабочие в Литве работают по двум контрактам: в Литве и в Турции. В соответствии с заключёнными в Литве договорами с ними планируется с ними рассчитаться в ближайшее время, но самые большие долги у компании в Турции.

«Эти деньги уже готовы, и мы предложили все суммы, которые у нас им причитаются. Существует проблема с материнской компанией, которая находится в Турции», — сказал Беганскасо.

Насколько ему известно, задержки в оплате работы турецкой компанией возникли из-за того, что с ней не рассчитываются другие заказчики, а со строителями они намерены договориться о выплате части их турецкого долга и о подписании мирового соглашения, по которому всё в конечном итоге будет урегулировано через полгода.

Каунасский муниципалитет подписал контракт на реконструкцию этого стадиона с турецкой строительной компанией Kayi Construction в июне 2018 года.

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